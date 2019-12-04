На Урале за взяточничество и превышение полномочий будут судить сотрудника колонии

По версии следствия, обвиняемый, работая в ИК № 3 на должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности, в период с февраля по июнь этого года договорился с одним из заключенных о поставке на территорию ИК сотовых телефонов.

За указанный период мужчина доставил в колонию 27 сотовых телефонов, сим-карты и аксессуары. За это он получил денежные средства в размере от 22 до 99 тысяч рублей за каждый из четырех эпизодов.