Расходы на проект деревни к Универсиаде-2023 компенсирует Кабмин

Расходы на проект деревни к Универсиаде-2023 компенсирует Кабмин
Расходы на проект деревни к Универсиаде-2023 компенсирует Кабмин
Сегодня, 10:44ОбществоФото: 1MI
Расходы на стройку Деревни для участников XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года компенсирует правительство Свердловской области.

Как стало известно, регион получит федеральное финансирование. На проект Деревни выделено свыше 914,6 миллиона рублей, сообщается на сайте кабмина. Постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, утверждает правила, на который Средний Урал получает деньги. Они будут уходить на строительство общежития, общественного центра, а также тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками.

В общей сложности необходимо возвести или отремонтировать более 40 спортивных объектов.

Напомним, 2 июля Екатеринбург выиграл заявку на проведение летних игр Универсиады в 2023 году. Изначально планировалось построить деревню на ВИЗе-правобережном, но в результате выбрана площадка за «Екатеринбург-ЭКСПО».

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Екатеринбург
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