Расходы на проект деревни к Универсиаде-2023 компенсирует Кабмин

Как стало известно, регион получит федеральное финансирование. На проект Деревни выделено свыше 914,6 миллиона рублей, сообщается на сайте кабмина. Постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, утверждает правила, на который Средний Урал получает деньги. Они будут уходить на строительство общежития, общественного центра, а также тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками.