УЗП обязался подготовить проект нормативов безопасности окружающей среды до 2021 года

Прокурор просил возложить на ответчика обязанности по разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов, загрязняющих атмосферу, а также провести мероприятия по разработке проекта санитарно-защитной зоны, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Дзержинского районного суда.

Ответчик признал требования прокуратуры, поэтому суд удовлетворил иск. По данным пресс-службы, начальный срок исполнения требований — до 1 июня, но, но по второму требованию суда срок был увеличен до 1 января 2021 года.

Напомним, ранее «Уральский завод пластификаторов» обращался в суд с иском к Ростехнадзору о признании недействительными предписания, вынесенного по результатам проверки. Ведомство выявило, что на предприятии отсутствует приказ руководителя о создании комиссии, не разработана декларация промышленной безопасности, не проведены меры по локализации и активации последствий аварий на площадке производства пластификаторов, а также не укомплектован штат работников.