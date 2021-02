Свердловскому полицейскому вменяется развращение 13-летнего мальчика

Полицейского из Качканара обвиняют в развращении 13-летнего школьника.

Подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего задержали в городе Лесном Свердловской области, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера в правоохранительных органах. По информации издания, стражу порядка вменяют развращение 13-летнего мальчика. Предполагается, что подозреваемый с декабря 2020 года по январь 2021 года приезжал к несовершеннолетнему на автомобиле Lada Granta. В полицию обратилась педагог потерпевшего. Отмечается, что мальчик находится под опекой приемных родителей. Проверку по факту происшествия проводит отдел собственной безопасности МВД по Свердловской области. Напомним, 17 января стало известно, что жителю Свердловской области дали 4,5 года тюрьмы. Его признали виновным в развращении мальчиков от 12 до 16 лет в переписке через интернет. От действий мужчины пострадали пять детей. На Урале мужчину осудили на 4,5 года за развращение мальчиков через интернет

