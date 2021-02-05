В Екатеринбурге водитель такси угрозами довел пассажирку до слез и истерики

По ее словам, таксист хотел отвезти ее к себе домой и там ждать ее мужа для разборки. Также во время поездки женщина набрала полицию и сообщила, что находится в опасности. Она поставила разговор на громкую связь, однако таксист, по ее словам, оскорблял и оператора 112.