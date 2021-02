В Екатеринбурге водитель такси угрозами довел пассажирку до слез и истерики

Екатеринбурженка пожаловалась на водителя «Яндекс.Такси», который довел ее до слез и истерики. По ее словам, он грубил, оскорблял ее и угрожал.

Причиной конфликта послужила оплата поездки. Женщина хотела расплатиться промокодом, а водитель отказывался от этого. Женщина рассказала, что она вызвала такси, чтобы забрать ребенка из детского сада. Поездка стоила 195 рублей, а у нее был промокод на 200 рублей. Она сообщила водителю, каким способом будет расплачиваться. Он начал оскорблять меня и угрожать, что высадит. Я позвонила мужу и начала плакать и рассказывать, что водитель мне угрожает,рассказала потерпевшая Е1. По ее словам, таксист хотел отвезти ее к себе домой и там ждать ее мужа для разборки. Также во время поездки женщина набрала полицию и сообщила, что находится в опасности. Она поставила разговор на громкую связь, однако таксист, по ее словам, оскорблял и оператора 112. Затем женщина позвонила в «Яндекс», там водителю объяснили, что пока поездка не закончена, он не видит оплату. Но даже после этого он всё равно вымогал с меня 200 рублей! Сказал, что я вру, что у меня нет денег, что я же (изначально) хотела оплатить поездку,рассказывает женщина. По словам потерпевшей, она перед Новым годом похоронила папу и бабушку с разницей в полторы недели. Я из последних сил держусь и не рыдаю при ребенке. А здесь какой-то неудачник меня довел до слез, напугал, что я боюсь одна ходить,пояснила пострадавшая. После неудачной поездки она написала заявление в полицию, теперь по данному факту проводится проверка. Кроме того, водителю вынесли предупреждение в службе такси.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter