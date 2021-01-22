В Нижнем Тагиле водитель такси врезался в две иномарки

По версии водителя такси, его выбросило из колеи из-за нечищеного снега. Из-за этого он столкнулся с автомобилем «Хонда», который въехал в другой автомобиль той же марки, рассказала пострадавшая ОД «Тагил без ям». По ее словам, все транспортные средства получили механические повреждения. Теперь женщина намерена пожаловаться на плохую уборку дорог от снега в Нижнем Тагиле. Она отметила, что в семье есть ребенок-инвалид, а машина зарегистрирована в федеральном реестре инвалидов.