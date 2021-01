В Нижнем Тагиле водитель такси врезался в две иномарки

22 января в Нижнем Тагиле водитель такси «Яндекс» устроил ДТП с тремя автомобилями, один из которых принадлежал родителям ребенка-инвалида.

Авария произошла на проспекте Октябрьский, 28, рядом со стоматологией «Консул», рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. По версии водителя такси, его выбросило из колеи из-за нечищеного снега. Из-за этого он столкнулся с автомобилем «Хонда», который въехал в другой автомобиль той же марки, рассказала пострадавшая ОД «Тагил без ям». По ее словам, все транспортные средства получили механические повреждения. Теперь женщина намерена пожаловаться на плохую уборку дорог от снега в Нижнем Тагиле. Она отметила, что в семье есть ребенок-инвалид, а машина зарегистрирована в федеральном реестре инвалидов. На место, где произошла авария, позже с осмотром выезжал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Он отметил, что накат есть, но колеи, из-за которой могло выкинуть автомобиль, не обнаружено. Погоды минусовые, накат срезается не с первого раза. Поэтому после снегопада приходится вырезать его грейдером по нескольку раз, так как реагентами мы работаем в этом году мало,рассказал редакции TagilCity.ru Васильев. Photo: МУП "Тагилдорстрой" Напомним, в Свердловской области 75 аварий на дорогах произошли из-за плохой уборки снега. При этом пострадали около ста человек и двое погибли. Самыми частыми причинами становятся валы снега, рыхлость снежного покрова и гололед. Сотрудники ГИБДД выписали более 1,5 тысячи предписаний об устранении нарушений в организации, которые отвечают за содержание проезжих частей. Также было заведено 94 административных производства за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Нарушение статьи предусматривает штраф до 500 тысяч рублей. В Свердловской области из-за нечищеных дорог произошло 75 ДТП

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter