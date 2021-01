На Урале пострадавшая в ДТП семья отсудила у виновника аварии 1,15 миллиона рублей

На Урале мать отсудила у водителя 1,15 миллиона рублей за травмы, полученные при ДТП, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В декабре 2018 года на трассе Пермь-Екатеринбург водитель автомобиля «МАЗ» с полуприцепом устроил массовое ДТП. Он выехал на полосу встречного движения, прицеп занесло и грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями и «Камазом» с прицепом. В результате столкновения один из водителей погиб на месте, пятерым людям был причинен тяжкий вред здоровью. Пассажиры одной из легковых машин, мама и 6-летний сын, получили серьезные травмы, такие как перелом костей свода и основания черепа, перелом позвоночника и другие. На момент ДТП гражданская ответственность виновника аварии застрахована не была. Нижнесергинский районный суд признал водителя «МАЗа» виновным в нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.3 ст. 264 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении, лишения права на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством и лишении водительских прав на полтора года. Пострадавшая женщина подала иск в суд о взыскании с водителя компенсации морального вреда. Она просила сумму в 300 тысяч рублей в свою пользу и 1,5 миллиона рублей в пользу сына. Они перенесли операции, а затем долго находились в больнице на лечении. Нижнесергинский районный суд частично удовлетворил иск. С водителя взыскана компенсация морального вреда в пользу матери в сумме 150 тысяч рублей, в пользу мальчика — один миллион рублей. Водитель не согласился с решением суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Он просил о снижении размера компенсации морального вреда до 300 тысяч рублей, ссылаясь на тяжелое материальное положение. Однако суд второй инстанции посчитал назначенную сумму разумной и справедливой и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Напомним, жителю Екатеринбурга, уснувшему за рулем, грозит до пяти лет лишения свободы за смертельное ДТП. Уснул за рулем: екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы за смертельное ДТП

