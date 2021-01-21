На Урале пострадавшая в ДТП семья отсудила у виновника аварии 1,15 миллиона рублей

В результате столкновения один из водителей погиб на месте, пятерым людям был причинен тяжкий вред здоровью. Пассажиры одной из легковых машин, мама и 6-летний сын, получили серьезные травмы, такие как перелом костей свода и основания черепа, перелом позвоночника и другие. На момент ДТП гражданская ответственность виновника аварии застрахована не была.