В Нижнем Тагиле водитель «Шкоды» вылетел на встречку и устроил «лобовое» ДТП

Видео с места происшествия выложил подписчик группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте». На кадрах видно, что на месте находятся пожарные и автомобиль «скорой». «Шкода» вылетела с дороги и заехала на сугроб.
В Отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали подробности происшествия.
20 января в 14.20 в Нижнем Тагиле на улице Подгорная водитель Skoda Kodiaq 1943 года рождения допустил выезд транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управдением мужчины 1990 года рождения.
В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения.
Напомним, утром 20 декабря в Нижнем Тагиле образовалась пробка от моста на улице Циолковского до переезда на Индустриальной. Затор возник из-за ДТП между полицейской машиной и автомобилем Ford.