В Нижнем Тагиле водитель «Шкоды» вылетел на встречку и устроил «лобовое» ДТП

В Нижнем Тагиле на Красном Камне водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся «лоб в лоб» с «Шевроле».

Видео с места происшествия выложил подписчик группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте». На кадрах видно, что на месте находятся пожарные и автомобиль «скорой». «Шкода» вылетела с дороги и заехала на сугроб. Video: «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте» В Отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали подробности происшествия. 20 января в 14.20 в Нижнем Тагиле на улице Подгорная водитель Skoda Kodiaq 1943 года рождения допустил выезд транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управдением мужчины 1990 года рождения. В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения. Напомним, утром 20 декабря в Нижнем Тагиле образовалась пробка от моста на улице Циолковского до переезда на Индустриальной. Затор возник из-за ДТП между полицейской машиной и автомобилем Ford. В Нижнем Тагиле образовалась пробка по Индустриальной из-за ДТП с машиной полиции

