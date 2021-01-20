В Нижнем Тагиле водитель «Шкоды» вылетел на встречку и устроил «лобовое» ДТП

20 января в 14.20 в Нижнем Тагиле на улице Подгорная водитель Skoda Kodiaq 1943 года рождения допустил выезд транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управдением мужчины 1990 года рождения.