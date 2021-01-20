В Нижнем Тагиле водитель «Шкоды» вылетел на встречку и устроил «лобовое» ДТП

В Нижнем Тагиле водитель «Шкоды» вылетел на встречку и устроил «лобовое» ДТП

Сегодня, 16:11ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на Красном Камне водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся «лоб в лоб» с «Шевроле».

Видео с места происшествия выложил подписчик группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте». На кадрах видно, что на месте находятся пожарные и автомобиль «скорой». «Шкода» вылетела с дороги и заехала на сугроб.

Video:«ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте»

В Отделе пропаганды ГИБДД редакции TagilCity.ru рассказали подробности происшествия.

20 января в 14.20 в Нижнем Тагиле на улице Подгорная водитель Skoda Kodiaq 1943 года рождения допустил выезд транспортного средства на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управдением мужчины 1990 года рождения.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили технические повреждения.

Напомним, утром 20 декабря в Нижнем Тагиле образовалась пробка от моста на улице Циолковского до переезда на Индустриальной. Затор возник из-за ДТП между полицейской машиной и автомобилем Ford.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
дтплобовое столкновениеКрасный каменьНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы