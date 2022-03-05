Дело грабивших пенсионеров лжесоцработников в Нижнем Тагиле передано в суд

Дело тагильчан, представлявшихся соцработниками и грабивших пенсионеров, передано в суд. Мужчины оба уроженцы Екатеринбурга и ранее уже были судимы.

В ходе расследования установлена причастность молодых людей к 11 эпизодам, которые были совершены с декабря 2019 по июль 2021 года. Действовали они не только в Нижнем Тагиле, но и Дегтярске, и Екатеринбурге. По данным следствия, в семи случаях они были вдвоем, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». Схему злоумышленники использовали одну. Сначала один из них путем обмана проходил в квартиру пенсионера и во время беседы выяснял, где лежат деньги или банковская карта. Впоследствии они похищались. Ему помогал второй молодой человек, который отвлекал внимание. Одна из жертв мужчин — 88-летний житель Дзержинского района Нижнего Тагила. Один из обвиняемых пришел к нему в дом и сообщил, что на банковскую карту должны поступить деньги. Также он попросил сказать пин-код. Пользуясь тем, что хозяин отлучился из комнаты, мужчина похитил телефон и карту. С последней он снял 50 тысяч рублей. Еще один потерпевший — 92-летний пенсионер. Ему фигурант представился соцработников. После рассказа о предстоящих выплатах в квартире появился еще один мужчина и попросил проверить вентиляцию. Пока пенсионер был на кухне, второй молодой человек похитил у него 160 тысяч рублей. В одном случае был совершен грабеж. У женщины, которая не может ходить, мужчины похитили 70 тысяч рублей и ювелирное украшение. В этот момент в квартире была ухаживающая за пострадавшей девушка. Она попыталась предотвратить кражу, но злоумышленник распылил ей газ из баллончика в лицо и скрылся. В общей сложности ущерб составил 600 тысяч рублей. В сентябре 2021 года личности мужчин были установлены. Они обвиняются в грабеже и уничтожении чужого имущества по неосторожности.

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