В Екатеринбурге на столбах зажгли подсветку со словами «Дома лучше»
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге подсветку на проспекте Ленина стали использовать для того, чтобы призвать горожан оставаться дома, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Подсветку установили на столбах для украшения столицы Урала. Теперь там отображается надпись «Дома лучше». Инсталляция напоминает о том, что до 20 апреля не стоит покидать жилище.
Напомним, губернатор Свердловской области продлил режим соблюдения самоизоляции до 20 апреля. Сегодня он расширил перечень компаний, которые смогут работать в период действия этого режима.
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