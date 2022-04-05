Больше сотни нарушений у маршруток и автобусов выявлено в Нижнем Тагиле

Больше сотни нарушений у маршруток и автобусов выявлено в Нижнем Тагиле
Больше сотни нарушений у маршруток и автобусов выявлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:39ОбществоФото: 1MI
Среди автобусов и маршруток инспекторы ГИБДД обнаружили 113 нарушений и неисправностей. Проверка проходила в конце марта с целью снизить аварийность на дорогах из-за водителей общественного транспорта.

Осмотр проводится на автовокзале, а также маршрутах движения. Особенное внимание уделялось междугородним перевозкам и школьным автобусам, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.

Также проводились и тайные проверки на маршрутах. Сотрудники переодевались в пассажиров и фиксировали нарушения в пути, а на конечной остановке водителю предъявлялся весь список и составлялись административные протоколы.

Специальным оборудованием проводились исследования технического состояния транспорта. Также проверялись отметки в путевых листах.

В общей сложности в Нижнем Тагиле было проверено 402 автобуса. В 11 из них найдены неисправности. Транспорт тут же был снят с маршрута и отправлен на штрафстоянку. Неисправности заключались в рулевом управлении и тормозах.

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Нижний Тагил
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