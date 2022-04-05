Больше сотни нарушений у маршруток и автобусов выявлено в Нижнем Тагиле

Осмотр проводится на автовокзале, а также маршрутах движения. Особенное внимание уделялось междугородним перевозкам и школьным автобусам, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД.
Также проводились и тайные проверки на маршрутах. Сотрудники переодевались в пассажиров и фиксировали нарушения в пути, а на конечной остановке водителю предъявлялся весь список и составлялись административные протоколы.
Специальным оборудованием проводились исследования технического состояния транспорта. Также проверялись отметки в путевых листах.
В общей сложности в Нижнем Тагиле было проверено 402 автобуса. В 11 из них найдены неисправности. Транспорт тут же был снят с маршрута и отправлен на штрафстоянку. Неисправности заключались в рулевом управлении и тормозах.