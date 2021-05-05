Из-за гибели девушки-блогера из Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Теперь СКР выясняет обстоятельства гибели девушки. Осуществляется экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия.
На данный момент сотрудники полиции также устанавливают круг знакомых девушки, с кем она общалась в последнее время, и выясняют, были ли у нее конфликты в семье, подчеркнул глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, труп 28-летней свердловчанки обнаружен в середине апреля. Девушка была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле. У нее было почти 60 тысяч подписчиков.