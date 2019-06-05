Роман экс-тагильчанина Алексея Сальникова вошел в шорт-лист премии «Большая книга»
Алексей Сальников, который ранее проживал в Нижнем Тагиле, представил на суд жюри свой роман «Опосредовано». Произведение вошло в шорт-лист премии, сообщает telegram-канал «Горький».
Писатели, вошедшие в шорт-лист премии, были объявлены на традиционном Литературном обеде в ГУМе. В список вошли произведения двух свердловских писателей: «Опосредовано» Алексея Сальникова и «Дождь в Париже» Романа Сенчина.
После составления короткого листа начинается работа жюри премии, в составе которого более 100 человек. В июне желающие смогут отдать голоса за полюбившееся литературное произведение. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 3 млн рублей.
В начале года уроженец Нижнего Тагила Александр Кузьменков вошел в список финалистов Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова, однако победителем премии стал Алексей Сальников, который ранее также проживал в Нижнем Тагиле. Тогда на суд жюри он также представил роман «Опосредовано».