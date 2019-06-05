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#домахорошо
Роман экс-тагильчанина Алексея Сальникова вошел в шорт-лист премии «Большая книга»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Роман экс-тагильчанина Алексея Сальникова вошел в шорт-лист премии «Большая книга»

Сегодня, 20:02ОбществоФото: pixabay.com
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