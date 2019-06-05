Роман экс-тагильчанина Алексея Сальникова вошел в шорт-лист премии «Большая книга»

Писатели, вошедшие в шорт-лист премии, были объявлены на традиционном Литературном обеде в ГУМе. В список вошли произведения двух свердловских писателей: «Опосредовано» Алексея Сальникова и «Дождь в Париже» Романа Сенчина.

После составления короткого листа начинается работа жюри премии, в составе которого более 100 человек. В июне желающие смогут отдать голоса за полюбившееся литературное произведение. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 3 млн рублей.