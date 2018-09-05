Победители конкурса «Цветущий ТОС» определены в Нижнем Тагиле

Победители восьмого городского конкурса «Цветущий ТОС» награждены в Нижнем Тагиле.
4 сентября на Демидовской даче прошло награждение победителей восьмого городского конкурса «Цветущий ТОС».
В 2018 году 27 территориальных общественных самоуправлений Нижнего Тагила и присоединенных сельских территорий поборолись за звание лучшего.
Среди показателей, которые оценивались комиссией стали озеленение и цветочное оформление, количество благоустроенных зон для отдыхающих, внешнее убранство, проектная деятельность организаций, общественная значимость и работа со СМИ. Дополнительные баллы назначались по результатам благотворительной акции.
Победителем стал ТОС «Пограничный», председатель Михаил Карпов.
В разных номинациях были отмечены ТОСы «Совет микрорайона Смычка», «Старая Вагонка – 1», «Квартал – 32», «Верхняя Черемшанка», «Алапаевский», «Малая Кушва», «Прудок», «Восточный» и «Новокушвинский».
Победителям и призерам конкурса врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил дипломы администрации Нижнего Тагила и подарки.