Подростки лазали по крыше многоэтажки на ГГМ в Нижнем Тагиле

На сайт «Городской контроль» в Нижнем Тагиле поступило сообщение о том, что подростки лазают по крыше многоэтажного дома по адресу ул. Захарова, 2 на ГГМ. К сообщению прилагаются фотографии, на которых видно, что на крыше действительно находятся несколько подростков.

Дом по адресу Захарова, 2 находится в ведении УК «СтройСервис». Редакция обратилась в организацию за комментариями по поводу открытого доступа на крышу.

Заявок по поводу открытого люка нам не поступало, бывает так, что подростки сами замки срывают. Данный дом будет проверен, будет проведен обход, доступы будут закрыты,пояснили в УК.

В полиции города редакции пояснили, что от местных жителей обращений не было.

За последнее время в полицию сообщений о детях на крыше не поступало,сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.