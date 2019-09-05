Свердловский министр образования прокомментировал подготовку школьниками теракта

Биктуганов призвал родителей и педагогов чаще общаться с детьми. Подчеркнув, что, как правило, все идет из семьи. А педагогам, в свою очередь, нужно наблюдать за подопечными и «вычислять» подобные сигналы. Делать это можно и путем присутствия педагогов в соцсетях.

Понимание необходимости присутствия учителей в социальных сетях появилось уже тогда, когда по стране прокатилась волна детских суицидов. Эту работу мы ведем уже не один год,подчеркнул министр.