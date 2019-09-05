Свердловский министр образования прокомментировал подготовку школьниками теракта
Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов на своей странице в соцсети прокомментировал сообщение о подготовке школьниками теракта в двух образовательных учреждениях Кушвы.
Биктуганов призвал родителей и педагогов чаще общаться с детьми. Подчеркнув, что, как правило, все идет из семьи. А педагогам, в свою очередь, нужно наблюдать за подопечными и «вычислять» подобные сигналы. Делать это можно и путем присутствия педагогов в соцсетях.
Понимание необходимости присутствия учителей в социальных сетях появилось уже тогда, когда по стране прокатилась волна детских суицидов. Эту работу мы ведем уже не один год,подчеркнул министр.
Напомним, двое 16-летних подростков, поклонников «Колумбайна», вели подготовку к теракту, однако теракт предотвратили силовики. А в Нижнем Тагиле прокуратура и ФСБ проводят проверку после размещения в интернете видеоролика, где учащийся тагильской школы обещает «уничтожить» образовательное учреждение.