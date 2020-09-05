Студентка УрФУ в Екатеринбурге показала ужасное состояние душевых общежития на видео

Накануне появилось фото, как в одном из туалетов Уральской Государственной архитектурной академии отсутствуют перегородки. Об этом рассказал на Facebook один из педагогов. Преподаватель подчеркнул, что ни преподавателям, ни студентам нечего скрывать друг от друга и сообщил, что в академии витает дух коллективизма.