Студентка УрФУ в Екатеринбурге показала ужасное состояние душевых общежития на видео

Учащаяся четвертого курса Уральского федерального университета выложила видео с ужасающим состоянием душевых кабин в Екатеринбурге, сообщает e1.

Видео девушки собрало 500 тысяч просмотров в TikTok, прежде чем было удалено. Однокашники студентки рассказали, что видео было снято в 13 корпусе общежития УрФУ в одной из двух душевых. Video: ютуб-канал "Происшествия оперативно" Этой душевой не пользуются студенты, она для сотрудников. Самые отважные девочки там уже мылись, но я боюсь, прокомментировала ситуацию одна из студенток. Представители университета подтвердили информацию, что душевая не используется студентами и добавили, что в скором времени она будет отремонтирована. Накануне появилось фото, как в одном из туалетов Уральской Государственной архитектурной академии отсутствуют перегородки. Об этом рассказал на Facebook один из педагогов. Преподаватель подчеркнул, что ни преподавателям, ни студентам нечего скрывать друг от друга и сообщил, что в академии витает дух коллективизма. «Дух коллективизма»: в туалете УрГАХУ пропали перегородки

