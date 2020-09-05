Студентка УрФУ в Екатеринбурге показала ужасное состояние душевых общежития на видео

Студентка УрФУ в Екатеринбурге показала ужасное состояние душевых общежития на видео

Сегодня, 22:06ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Учащаяся четвертого курса Уральского федерального университета выложила видео с ужасающим состоянием душевых кабин в Екатеринбурге, сообщает e1.

Видео девушки собрало 500 тысяч просмотров в TikTok, прежде чем было удалено. Однокашники студентки рассказали, что видео было снято в 13 корпусе общежития УрФУ в одной из двух душевых.

Video:ютуб-канал "Происшествия оперативно"

Этой душевой не пользуются студенты, она для сотрудников. Самые отважные девочки там уже мылись, но я боюсь, прокомментировала ситуацию одна из студенток.

Представители университета подтвердили информацию, что душевая не используется студентами и добавили, что в скором времени она будет отремонтирована.

Накануне появилось фото, как в одном из туалетов Уральской Государственной архитектурной академии отсутствуют перегородки. Об этом рассказал на Facebook один из педагогов. Преподаватель подчеркнул, что ни преподавателям, ни студентам нечего скрывать друг от друга и сообщил, что в академии витает дух коллективизма.

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