Россиянин подал иск на 100 триллионов рублей из-за блокировки аккаунта в соцсети

Мужчина просит возместить ему моральный ущерб, полученный после блокировки аккаунта в «Одноклассниках». Профиль мужчины был заблокирован после того, как он назвал одного из пользователей мошенником. Страница была заблокирована 2,5 месяца, при этом судебного решения о блокировке аккаунта не было.