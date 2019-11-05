Россиянин подал иск на 100 триллионов рублей из-за блокировки аккаунта в соцсети
Сегодня, 09:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Оренбургской области подал иск к ФССП России и Mail.RuGroup на 100 триллионов рублей, пишет «Комсомольская правда».
Мужчина просит возместить ему моральный ущерб, полученный после блокировки аккаунта в «Одноклассниках». Профиль мужчины был заблокирован после того, как он назвал одного из пользователей мошенником. Страница была заблокирована 2,5 месяца, при этом судебного решения о блокировке аккаунта не было.
Суд первой инстанции исковые требования не удовлетворил, однако мужчина намерен добиваться восстановления прав.
Исковые требования касались не только возмещения вреда, причиненного заведомо незаконной блокировкой моей интернет-страницы, но и обязательного принуждения о немедленном восстановлении доступа к ней,поясняет истец.
Сумму исковых требований при этом он называет «символической».
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