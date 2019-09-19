В Екатеринбурге на священника подан иск о банкротстве из-за долга в 13,5 млн рублей

Иск подало ЗАО «Производственно-промышленный комплекс „Урал“». Это предприятие создал Виктор Бельских. Позднее он оставил бизнес и стал священнослужителем. Компания обанкротилась, и в мае 2019 года с Бельских было взыскано 13,5 млн рублей за причинение убытков предприятию.

Священнослужитель заявил, что ничего не знал о заявлении. Он обжаловал решение суда. Согласно картотеке арбитражных дел суд оставил в силе решение о взыскании с него 13,5 млн рублей. В сентябре компания потребовала признать иерея банкротом. Ранее Бельских говорил, что ушел в церковь после того, как сработал в ноль. После этого бизнес стал ему неинтересен.