В Екатеринбурге на священника подан иск о банкротстве из-за долга в 13,5 млн рублей
Сегодня, 16:52ОбществоФото: сайт Екатеринбургской епархии
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В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве на иерея Екатеринбургской епархии Виктора Бельских, который ранее являлся бизнесменом, сообщает Znak.
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Иск подало ЗАО «Производственно-промышленный комплекс „Урал“». Это предприятие создал Виктор Бельских. Позднее он оставил бизнес и стал священнослужителем. Компания обанкротилась, и в мае 2019 года с Бельских было взыскано 13,5 млн рублей за причинение убытков предприятию.
Священнослужитель заявил, что ничего не знал о заявлении. Он обжаловал решение суда. Согласно картотеке арбитражных дел суд оставил в силе решение о взыскании с него 13,5 млн рублей. В сентябре компания потребовала признать иерея банкротом. Ранее Бельских говорил, что ушел в церковь после того, как сработал в ноль. После этого бизнес стал ему неинтересен.
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