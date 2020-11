В Свердловской области за 2020 год задержано 13 000 нетрезвых водителей. Об этом сообщил замначальника УГИБДД по региону Дмитрий Панфилов на пресс конференции «ТАСС-Урал».

Кроме того, заместитель начальника сообщил, что за четыре дня в рамках акции «Безопасная дорога» сотрудники ДПС задержали более 200 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Напомним, о рейде сообщалось 31 октября. Он проходил с 1 по 4 ноября на территории Нижнего Тагила, ГГО и в Свердловской области. ГИБДД информирует водителей Нижнего Тагила о сплошной проверке

