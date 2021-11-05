Свердловские власти не планируют продлевать нерабочие дни в регионе

Власти Свердловской области пока не планируют продление нерабочих дней после 7 ноября. Все будет зависеть от объема вакцинации и роста заболеваемости COVID-19.

Несмотря на то, что в соседних регионах продлевают «коронавирусные» каникулы, в Свердловской области пока не рассматривается вопрос о дополнительных нерабочих днях, пишет Е1. Так, например, в Челябинской области уже официально объявлено о продлении выходных до 13 ноября. При этом школьники, как и в Свердловской области, начнут учебу дистанционно. Напомним, правительство России предложило продлить нерабочие дни как минимум на неделю. В Совете Федерации считают, что до 7 ноября во многих регионах страны ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится. Нерабочие дни в России правительство предложило продлить еще на неделю

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