На территории колонии в Екатеринбурге откроется шоурум

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В Екатеринбурге на территории ИК-2 откроется шоурум с товарами, изготавливаемыми на территории колоний, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН, на площади в 200 квадратных метров разместятся товары, производимые в ИК, в частности швейные изделия, сувениры из дерева. Кроме того, у магазина может появиться собственная интернет-площадка.
Пока с товарами, производимыми на территории колоний, можно ознакомиться только на выставках.
На втором этаже шоурума разместится музей, там будут представлены исторические экспозиции. Кроме того, публике представят выставку предметов, изъятых у заключенных. По мнению ГУ ФСИН, шоурум может привлечь туристов и стать еще одной достопримечательностью Екатеринбурга.
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