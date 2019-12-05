На территории колонии в Екатеринбурге откроется шоурум

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН, на площади в 200 квадратных метров разместятся товары, производимые в ИК, в частности швейные изделия, сувениры из дерева. Кроме того, у магазина может появиться собственная интернет-площадка.

Пока с товарами, производимыми на территории колоний, можно ознакомиться только на выставках.