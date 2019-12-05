Тагильские медики и спасатели перекрыли дорогу и помогли «пострадавшему» при ДТП

Сотрудники ГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», МБУ «Центра защиты населения и территории г. Н.Тагил», «Скорой медицинской помощи», ГИБДД отработали план действий при ДТП. Первыми на место аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции, они перекрыли дорогу и организовали подъезд для других аварийных служб. Затем на место приехали пожарные, для предупреждения возгорания автомобиля, и спасатели. Последние при помощи гидравлического инструмента разрезали покореженный автомобиль и вытащили «пострадавшего». Медики оказали «потерпевшему» первую помощь. Сначала до момента извлечения из авто, а потом — в машине скорой помощи.