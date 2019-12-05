Тагильские медики и спасатели перекрыли дорогу и помогли «пострадавшему» при ДТП
Сегодня, 12:49ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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В Нижнем Тагиле прошли учения оперативных служб города, сообщает Центр защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники ГКУ «9 ОФПС по Свердловской области», МБУ «Центра защиты населения и территории г. Н.Тагил», «Скорой медицинской помощи», ГИБДД отработали план действий при ДТП. Первыми на место аварии приехали сотрудники Госавтоинспекции, они перекрыли дорогу и организовали подъезд для других аварийных служб. Затем на место приехали пожарные, для предупреждения возгорания автомобиля, и спасатели. Последние при помощи гидравлического инструмента разрезали покореженный автомобиль и вытащили «пострадавшего». Медики оказали «потерпевшему» первую помощь. Сначала до момента извлечения из авто, а потом — в машине скорой помощи.
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Учения прошли успешно и признаны состоявшимися.
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