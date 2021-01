Появились новые подробности убийства водителя микроавтобуса в Екатеринбурге

Стрелок в маске, который 24 декабря убил в Екатеринбурге водителя микроавтобуса Алексея Воронихина, не был его пассажиром.

Убийца дождался момента, когда все привезенные рабочие разойдутся и он останется один. Затем он подошел и выстрелил через окно прямо в висок. При этом нет никаких свидетелей убийства. Вероятно, он несколько дней присматривался и планировал это преступление,сообщил Е1 источник в СК. По его словам, одна из версий — старый конфликт, кроме того правоохранители не исключают, что убийство может быть связано с бизнесом мужчины. Стрелок был в медицинской маске и черной шапке, которую надвинул на глаза — это усложняет установление его личности. Инсайдер также рассказал, что судя по гильзе калибра девять миллиметров, выстрел был произведен не обязательно из пистолет Макарова, это могла быть переделка из другого оружия. Экспертиза еще идет. Возможно, пистолет был с глушителем, потому что звука выстрела никто не слышал,рассказал инсайдер. Напомним, водителя микроавтобуса Алексея Воронихина 24 декабря застрелил неизвестный, возбуждено уголовное дело. Появились фотографии с места убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге

