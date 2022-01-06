Нарушающих комендантский час детей доставляют в полицию Нижнего Тагила

Детей, которые находятся без сопровождения взрослых на улицах Нижнего Тагила с 22.00 до 6.00, отправляют в полицию.

В новогодние праздники сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по соблюдению комендантского часа в Нижнем Тагиле. Полицейские проверяют парки и скверы, общественные и развлекательные места, дворы и другие места, опасные для нахождения несовершеннолетних. Так, два подростка 13 и 14 лет, которые были на вечернем сеансе в кинотеатре и гуляли по центру города одни, были доставлены в отдел полиции № 16. Выяснилось, что детям предстояло самостоятельно добраться до Выи. Также в отдел были вызваны родители несовершеннолетних, с которыми провели профилактическую беседу. Нарушение комендантского часа грозит административной ответственностью, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». Фото: МУ МВД "Нижнетагильское" Напомним, несовершеннолетним свердловчанам запрещено находиться в общественных местах с 22.00 до 6.00 без сопровождения родителей или законных представителей. Ужесточен комендантский час для детей в Свердловской области

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