Нарушающих комендантский час детей доставляют в полицию Нижнего Тагила

Нарушающих комендантский час детей доставляют в полицию Нижнего Тагила
Нарушающих комендантский час детей доставляют в полицию Нижнего Тагила
Сегодня, 19:10ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Детей, которые находятся без сопровождения взрослых на улицах Нижнего Тагила с 22.00 до 6.00, отправляют в полицию.

В новогодние праздники сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по соблюдению комендантского часа в Нижнем Тагиле. Полицейские проверяют парки и скверы, общественные и развлекательные места, дворы и другие места, опасные для нахождения несовершеннолетних.

Так, два подростка 13 и 14 лет, которые были на вечернем сеансе в кинотеатре и гуляли по центру города одни, были доставлены в отдел полиции № 16. Выяснилось, что детям предстояло самостоятельно добраться до Выи. Также в отдел были вызваны родители несовершеннолетних, с которыми провели профилактическую беседу. Нарушение комендантского часа грозит административной ответственностью, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Напомним, несовершеннолетним свердловчанам запрещено находиться в общественных местах с 22.00 до 6.00 без сопровождения родителей или законных представителей.

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Нижний Тагил
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