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Риелтор осуждена на 3 года за продажу квартиры слепого екатеринбуржца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Contract 408216 1920

Риелтор осуждена на 3 года за продажу квартиры слепого екатеринбуржца

Сегодня, 20:57ОбществоФото: pixabay.com
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