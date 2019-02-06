Риелтор осуждена на 3 года за продажу квартиры слепого екатеринбуржца
Три года колонии получила риелтор, которая обманным путем заставила подписать договор купли-продажи квартиры слепого екатеринбуржца.
Жительница Екатеринбурга обратилась к осужденной за помощью в продаже своей квартиры.
В квартире был прописан человек, который проходил лечение в психбольнице. Поскольку обременения затруднило бы сделку, риэлтор решила привлечь к сделке гражданского мужа собственницы квартиры, у которого имелись заболевания слуха и зрения. У мужчины была собственная квартира.
Обманным путем под видом справок о лицах, прописанных в квартире, осужденная заставила слепого мужчину подписать договор купли-продажи на его квартиру и расписку о получении им 2 млн. рублей за нее.
Таким образом, мужчина продал свою квартиру, сам не зная этого.
Суд приговорил риелтора к трем годам исправительной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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