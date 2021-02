В Екатеринбурге компанию «Сима-ленд» привлекут к ответственности за организацию массовой акции в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Флешмоб заключался в том, что несколько тысяч сотрудников, держа флаги, прошли шеренгой, чтобы после выстроить фразу «Путин — наш президент». В результате «Сима-ленд» получил предупреждение от министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева, поскольку компания нарушила законодательство о публичных мероприятиях и не направила в министерство уведомление о его проведении. Компания будет привлечена к ответственности,сказал Александр Кудрявцев изданию E1.

