Конкурсный управляющий в Екатеринбурге трудоустроил 25 сторожей в компанию-банкрот
Конкурсный управляющий ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» обвиняется в мошенничестве при проведении процедуры банкротства. Он трудоустроил на предприятие-банкрот 25 сторожей.
Новые сотрудники были официально трудоустроены, однако фактической трудовой деятельности не осуществляли. ООО «УНТЭКС» производственной деятельности не вело и все его имущество не требовало дополнительной охраны. Перед новыми сторожами образовалась задолженность по зарплате, таким образом увеличились долги фирмы.
Получив боле 3 млн рублей за продажу имущества, находящегося в конкурсной массе, управляющий направил их на погашение долга по зарплате перед трудоустроенными им сторожами.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование контролируется прокуратурой.
Ранее конкурсный управляющий выплатил штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение календарной очередности выплат кредиторам, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.