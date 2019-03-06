Конкурсный управляющий в Екатеринбурге трудоустроил 25 сторожей в компанию-банкрот

Новые сотрудники были официально трудоустроены, однако фактической трудовой деятельности не осуществляли. ООО «УНТЭКС» производственной деятельности не вело и все его имущество не требовало дополнительной охраны. Перед новыми сторожами образовалась задолженность по зарплате, таким образом увеличились долги фирмы.