Директор екатеринбургской турфирмы осуждена на шесть лет за мошенничество на 12 млн

В 2015 году осужденная занималась оформлением тура в Турцию для постоянных клиентов агентства. Клиенты передали директору фирмы 100 тысяч рублей – на эту суммы был заключен договор между сторонами. Оставшуюся сумму – 96 тысяч рублей – клиенты передали женщине на улице.

Директор турагентства решила присвоить всю сумму, которую нужно было заплатить за тур. Таким же способом злоумышленница похитила деньги у четырех клиентов фирмы.

Также она заняла у одного из клиентов 250 тысяч рублей на один месяц, однако не отдала.