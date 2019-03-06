Директор екатеринбургской турфирмы осуждена на шесть лет за мошенничество на 12 млн
Сегодня, 06:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Директор турагентства «БизнесТревелГрупп» в Екатеринбурге осуждена на шесть лет колонии за кражу у клиентов более 12,3 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2015 году осужденная занималась оформлением тура в Турцию для постоянных клиентов агентства. Клиенты передали директору фирмы 100 тысяч рублей – на эту суммы был заключен договор между сторонами. Оставшуюся сумму – 96 тысяч рублей – клиенты передали женщине на улице.
Директор турагентства решила присвоить всю сумму, которую нужно было заплатить за тур. Таким же способом злоумышленница похитила деньги у четырех клиентов фирмы.
Также она заняла у одного из клиентов 250 тысяч рублей на один месяц, однако не отдала.
В общей сложности женщина причинила ущерб 14 лицам. Сумма нанесенного ей ущерба составила более 12,3 млн рублей. Суд приговорил женщину к шести годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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