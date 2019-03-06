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Директор екатеринбургской турфирмы осуждена на шесть лет за мошенничество на 12 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор екатеринбургской турфирмы осуждена на шесть лет за мошенничество на 12 млн

Сегодня, 06:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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