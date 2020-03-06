Освободившийся из колонии в Нижнем Тагиле преступник задержан за сбыт наркотиков
Сегодня, 13:29ОбществоФото: В.Н. Горелых
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Новоуральске по подозрению в сбыте наркотиков задержан мужчина 1973 года рождения, известный по прозвищу Овсян. Свердловчанин в 2019 году вышел из колонии в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе личного досмотра у гражданина изъяли 327 пакетиков с «синтетикой», общая масса изъятого составила 240 граммов. По версии следствия, мужчина намеревался спрятать наркотик путем закладок и продать через интернет.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В мае 2005 года он был осужден за разбойное нападение в составе банды и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Овсян отбывал наказание в ИК-12 в Нижнем Тагиле и вышел на свободу летом 2019 года. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей