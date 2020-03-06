Освободившийся из колонии в Нижнем Тагиле преступник задержан за сбыт наркотиков

В мае 2005 года он был осужден за разбойное нападение в составе банды и причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Овсян отбывал наказание в ИК-12 в Нижнем Тагиле и вышел на свободу летом 2019 года. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.