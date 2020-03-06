В администрацию Богдановича с обысками пришли силовики

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5 марта ФСБ и СКР проводили обыски в мэрии Богдановича, пишет Ура.ру.
Силовики проверяли работу предыдущего главы города Владимира Москвина, покинувшего пост в 2017 году. Проверка прошла в кабинетах отдела по управлению муниципальным имуществом. Действующий мэр Павел Мартьянов подчеркнул, что точную причину визита ФСБ и СКР он не знает:
Меня в курс дела не ставили, не отчитывались.
Кабинет Мартьянова силовики не проверяли.
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