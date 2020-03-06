В администрацию Богдановича с обысками пришли силовики

Силовики проверяли работу предыдущего главы города Владимира Москвина, покинувшего пост в 2017 году. Проверка прошла в кабинетах отдела по управлению муниципальным имуществом. Действующий мэр Павел Мартьянов подчеркнул, что точную причину визита ФСБ и СКР он не знает: