В Иваново горожанка попросила Путина взять ее замуж

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Во время рабочего визита в Иваново девушка попросила Владимира Путина взять ее замуж, пишет РИА «Новости».
Глава государства вышел на улицу после посещения поликлиники в городе, чтобы пообщаться с горожанами. Девушка из топы крикнула: «Возьмите меня замуж». Как пишет издание, Путин был озадачен. После короткого разговора девушка поблагодарила президента.
Позднее Путин рассказал о поступившем ему предложении на встрече с общественниками, отметив, что Иваново не зря называют городом невест. Также президент сказал, что эта девушка теперь прославится на всю страну.
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