В Иваново горожанка попросила Путина взять ее замуж

Глава государства вышел на улицу после посещения поликлиники в городе, чтобы пообщаться с горожанами. Девушка из топы крикнула: «Возьмите меня замуж». Как пишет издание, Путин был озадачен. После короткого разговора девушка поблагодарила президента.

Позднее Путин рассказал о поступившем ему предложении на встрече с общественниками, отметив, что Иваново не зря называют городом невест. Также президент сказал, что эта девушка теперь прославится на всю страну.