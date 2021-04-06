Завершилась надвижка первого пролета моста через пруд в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:31ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Выездное совещание по вопросам строительства мостового перехода провел глава города Владислав Пинаев. По его словам, было завершено строительство первого пролета, на данный момент можно увидеть очертания мостового перехода
Но сегодня нам удалось уже подняться на основной мост, с которого открывается замечательный вид. Впечатления положительные, отметил Владислав Пинавев.
Отмечается, что также между собой металлическим пролетным строением были соединены восьмая и седьмая опоры моста. Со 2 марта строители продвинулись на 76 метров.
К началу мая планируется завершить возведение шестой опоры. Чтобы завершить следующий этап надвижки, специалистам потребуется собрать еще 600 тонн металлоконструкций, рассказал руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Вячеслав Назаров.
Также работы завершаются на мостовом переходе на третьей опоре. Первая опора засыпается дренажным грунтом, а на пятой проходит подготовка к устройству шпунтового ящика.
15 апреля, заявили подрядчики, они приступят к монтажу балок основного пролета путепровода через Свердловское шоссе.
Напомним, 2 марта работники подрядной организации начали собирать первый пролет моста через Нижнетагильский пруд. Производился монтаж первой надвижки.