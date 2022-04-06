«Никто не высаживал»: подросток стыдится жалобы на тагильского кондуктора

Жители Нижнего Тагила недоумевали, почему никто из пассажиров не добавил мальчику два рубля для оплаты проезда.
Неужели взрослые не могли дать два рубля? Да даже по безналу оплатить 13 рублей можно, спрашивает большинство тагильчан.
Оказалось, что две неравнодушные пассажирки добавили денег на проезд, а на остановке «Спортивная» подростки вышли из трамвая сами без принуждения.
Некоторые местные жители рассказали о ситуациях, что они тоже помогают детям без денег проехать в транспорте.
Мне не раз приходилось оплатить проезд в автобусе детям. Например, мальчик лет 13 ехал с тренировок, посмотрел, а денег нет. Сказал, что украли. Водитель хотел высадить, было темно. Я заплатила, мальчишка домой вернулся и я не обеднела. А так неизвестно, что могло случиться с ребенком по темной дороге, пишет тагильчанка.
Из-за жалобы тагильского школьника кондуктор столкнулся с волной хейта. Многие комментаторы заявили, что кондуктора надо наказать за такой поступок и уволить с работы:
Такого кондуктора не просто уволить и зарплаты лишить! Самого за шкирку вышвырнуть!
Жалобу подростка в результате проверяли прокуратура и Следственный комитет. Когда школьник понял, что кондуктору грозит наказание, то решил признаться в обмане, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил».
Администрация МУП «Тагильский трамвай» рассказала, что нареканий к работе этого кондуктора ранее не возникало.
Кондуктор работает больше года, ранее в таких инцидентах замечен не был. В объяснительной он написал, что при общении с детьми у него сдали нервы, рассказал ТК «Телекон» замдиректора Сергей Шнайдер.
Он отметил, что у многих пассажиров отсутствует культура общения. Были случаи, когда кондукторы получали оскорбления в свой адрес и даже травмы.
Также тагильчане возмущены тем, что часто кондукторы даже не подходят за оплатой к пьяным взрослым пассажирам, а цепляются именно к детям.
Как молодежь или пьянь какая едет, то иногда кондукторы даже не подходят оплату просить, а как дети — так сразу на выход, отмечает тагильчанин.
Некоторые предлагают решить вопрос с высадкой детей из общественного транспорта бесплатным проездом для них.
Мое предложение — перевозить детей бесплатно! А если бы они попали под машину? предлагает комментатор.