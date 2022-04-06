«Никто не высаживал»: подросток стыдится жалобы на тагильского кондуктора

Мне не раз приходилось оплатить проезд в автобусе детям. Например, мальчик лет 13 ехал с тренировок, посмотрел, а денег нет. Сказал, что украли. Водитель хотел высадить, было темно. Я заплатила, мальчишка домой вернулся и я не обеднела. А так неизвестно, что могло случиться с ребенком по темной дороге, пишет тагильчанка.