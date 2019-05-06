На Среднем Урале выполнено около двух тысяч работ по капремонту

По данным на 30 апреля, в первые четыре месяца года завершено 1822 работы, что составляет 41,59% от общего объема запланированных строительно-монтажных работ (4381). На объектах заменены 422 крыши, отремонтированы 27 фасадов и 64 подвальных помещений, введены в эксплуатацию 11 лифтов. В 303 домах произведен ремонт систем электроснабжения, в 146 – систем теплоснабжения, в 308 – систем водоотведения, в 218 – систем горячего водоснабжения и в 323 – систем холодного водоснабжения. Комплексный ремонт выполнен в 175 домах региона.