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В Нижнем Тагиле и ГГО проведут реконструкцию линий электропередачи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКрушение самолета Superjet 100 в Шереметьево
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В Нижнем Тагиле и ГГО проведут реконструкцию линий электропередачи

Сегодня, 17:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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