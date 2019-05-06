В Нижнем Тагиле и ГГО проведут реконструкцию линий электропередачи

17 млн рублей пойдут на техническое перевооружение и строительство линий электропередачи.

Ранее в поселке Волчёвка городского округа реконструировано 4,7 километра высоковольтной линии. На обновление были выделены 3 млн рублей.

Главный инженер «Тагилэнергосети», филиала «Облкоммунэнерго», Игорь Паклюков сообщил, что сейчас началась работа по обновлению шесть километров распределительных сетей и замены 227 опор в селе Покровское, где самая высокая степень износа. Жители села жаловались на низкое напряжение и частые отключения электричества. Специалисты также реконструируют два километра линий электропередачи (ЛЭП).

В настоящее время работники «Тагилэнергосети» возводят воздушную и кабельную ЛЭП 6 кВ на улице Свердлова.