В Нижнем Тагиле и ГГО проведут реконструкцию линий электропередачи
В Нижнем Тагиле и селе Покровское Горноуральского городского округа началась модернизация электросетевого комплекса. На эти цели до конца 2019 года «Тагилэнергосети» потратит 53,5 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.
17 млн рублей пойдут на техническое перевооружение и строительство линий электропередачи.
Ранее в поселке Волчёвка городского округа реконструировано 4,7 километра высоковольтной линии. На обновление были выделены 3 млн рублей.
Главный инженер «Тагилэнергосети», филиала «Облкоммунэнерго», Игорь Паклюков сообщил, что сейчас началась работа по обновлению шесть километров распределительных сетей и замены 227 опор в селе Покровское, где самая высокая степень износа. Жители села жаловались на низкое напряжение и частые отключения электричества. Специалисты также реконструируют два километра линий электропередачи (ЛЭП).
В настоящее время работники «Тагилэнергосети» возводят воздушную и кабельную ЛЭП 6 кВ на улице Свердлова.
В этом году в городе также будет создана система телеметрии и телемеханики. Она позволит автоматизировать процесс управления режимами работы электрообъектов.