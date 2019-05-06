В Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится на неделю раньше
Сегодня, 18:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле с 7 мая начнется поэтапное завершение отопительного сезона. Сроки перенесены из-за продолжительной плюсовой температуры воздуха.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее отключение отопления планировалось с 13 мая. Постановление о переносе срока на 7 мая подписал вице-мэр города Вячеслав Горячкин.
В первую очередь подачу прекратят в административных и общественных зданиях, затем в жилых домах. Последнее отключение отопления проведут в детских садах, больницах и школах.
В постановлении администрации также содержится поручение о подготовке магистральных и внутриквартальных тепловых сетей для проведения опрессовок.
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