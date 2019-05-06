В Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится на неделю раньше

Ранее отключение отопления планировалось с 13 мая. Постановление о переносе срока на 7 мая подписал вице-мэр города Вячеслав Горячкин.

В первую очередь подачу прекратят в административных и общественных зданиях, затем в жилых домах. Последнее отключение отопления проведут в детских садах, больницах и школах.