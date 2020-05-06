Доходы жителей Свердловской области растут в течение пяти лет

В частности, по итогам 2019 года снизилось количество тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума — 8,9% (384,8 тысячи человек). в 2015 году таких жителей было 9,9% (428,3 тысячи человек).

Также, по данным ведомства, в регионе ежемесячный доход до семи тысяч рублей в 2019 году был у 2,8% жителей области, против 6,4% в 2015 году. Доход 10-14 тысяч рублей имеет 8,6% населения. Ранее этот показатель составлял 10,6%. А от 14 до 19 тысяч рублей — у 11,9%, против 13,4%.

Большинство уральцев попадают под категории, которые зарабатывают от 19 до 27 тысяч рублей (17,4%) и от 27 до 46 тысяч рублей (26%). Количество первых, по сравнению с 2015 годом, снизилось на 0,6%, а вторых — увеличилась — на 1,7%.