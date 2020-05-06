В России предложили занять на общественных работах сотрудников закрытых предприятий
Заместитель председателя комитета Государственной думы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов предложил направить коллективы остановленных из-за пандемии коронавируса предприятий на общественные работы, сообщают «РИА-Новости».
В частности, депутат предложил ввести в России федеральную программу общественных работ. Он отметил, что во время кризиса 2008–2009 года, данная программа была использована. Общественные работы, по его мнению, в период отсутствия спроса помогут сохранить коллективы, а также заработок граждан.
Он добавил, что возобновление программы общественных работ потребует внесения изменений в Трудовой Кодекс.
Фаррахов сказал, что важно не только введение новых мер, но и контроль за выполнением действующих. Как он отметил, кредитные организации часто игнорируют в стране льготные кредиты, а надзорные органы продолжают проводить проверку предприятий, несмотря на то, что она приостановлена.
На основе предложений комитета Госдумы будет сформирован третий пакет мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Он должен быть подготовлен к 26 мая.