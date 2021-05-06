Никому не нужны: волонтеры пристраивают собак убитой девушки-блогера из Екатеринбурга

Волонтеры пытаются найти новых хозяев животным блогера Кристины Журавлевой из Екатеринбурга, тело которой нашли в лесополосе под Арамилем. Муж девушки Дмитрий был задержан, а родственникам животные не нужны.

На данный момент две собаки живут в доме Журавлевых в поселке Первомайский Парк Сысертского района. По словам зоозащитника Анны Вайман, в фонде заняты все места, поэтому они не могут взять собак, которых двоюродная сестра Дмитрия и его мать ездят кормить через день. Животным примерно от трех до пяти лет. Собаки являются кобелями. Мы не можем каждый день ездить из Екатеринбурга, и себе я взять их тоже не могу, потому что у меня тоже собака и коту 17 лет. Он просто не выдержит еще одной собаки, рассказала E1 двоюродная сестра Дмитрия. Она отметила, что вторая собака никого не подпускает к себе и начинает скалиться. Напомним, труп 28-летней екатеринбурженки был обнаружен в середине апреля. Девушка была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле. У нее было почти 60 тысяч подписчиков. Установить личность умершей удалось через несколько недель после обнаружения. Процесс затруднялся тем, что о ее пропаже никто не заявлял. «Тело нашли случайно»: мертвую бьюти-блогера под Екатеринбургом обнаружил шофер

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