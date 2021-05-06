Официально подтверждена версия убийства девушки-блогера из Екатеринбурга

Официально подтверждена версия того, что девушка-блогер из Екатеринбурга, труп которой обнаружили в лесополосе под Арамилем, была убита, сообщил старший помощник управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). На данный момент сотрудники областного СК выясняют все обстоятельства гибели девушки. Был проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы и допрашиваются свидетели. Также в процессе следствия проверяется круг общения екатеринбурженки и возможные конфликты в семье девушки. Фото: старший помощник управления СКР по Свердловской области Александр Шульга Напомним, труп 28-летней свердловчанки обнаружен в середине апреля. Девушка была Instagram-блогером. Она рассказывала о красоте и стиле. У нее было почти 60 тысяч подписчиков. Установить личность умершей удалось через несколько недель после обнаружения. Процесс затруднялся тем, что о ее пропаже никто не заявлял. «Тело нашли случайно»: мертвую бьюти-блогера под Екатеринбургом обнаружил шофер

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