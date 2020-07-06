Мэрия Екатеринбурга устроила голосование по реконструкции парка XXII Партсъезда

Опрос жителей города проходил с 27 июня, его проводил член городской ОП Александр Гавриленко. По его словам, в опросе приняло участие 688 человек, из них 670 высказались за реконструкцию парка, 13 человек рассказали о своих предложениях по благоустройству, пятеро — не стали ставить подписи в протоколах. Гавриленко рассказал, что во время проведения опроса екатеринбуржцам разъясняли тонкости проекта благоустройства.