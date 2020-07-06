Мэрия Екатеринбурга устроила голосование по реконструкции парка XXII Партсъезда
Общественная палата Екатеринбурга провела опрос среди горожан о реконструкции парка XXII Партсъезда, сообщает пресс-служба мэрии.
Опрос жителей города проходил с 27 июня, его проводил член городской ОП Александр Гавриленко. По его словам, в опросе приняло участие 688 человек, из них 670 высказались за реконструкцию парка, 13 человек рассказали о своих предложениях по благоустройству, пятеро — не стали ставить подписи в протоколах. Гавриленко рассказал, что во время проведения опроса екатеринбуржцам разъясняли тонкости проекта благоустройства.
Изучив проект реконструкции на Официальном портале Екатеринбурга, я пришёл к выводу, что непонимание сути реконструкции могло возникнуть от незнания жителями всех тонкостей планируемых изменений, сказал Александр Гавриленко.
Напомним, жители столицы Урала высказывались против проекта реконструкции парка, их не устраивал план его благоустройства, победивший в рейтинговом голосовании.