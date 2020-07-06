На скандального отца Сергия подали заявление в полицию за оскорбление Путина

Жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию, чтобы его привлекли к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

В заявлении указано, что Николай Романов (Сергий) в своих видеообращениях оскорблял президента РФ, а также распространял недостоверную информацию о нем.

Романов обвиняет и оскорбляет Владимира Владимировича Путина. Наш президент все годы своего правления поддерживал РПЦ. И именно эта поддержка дала возможность Романову стать схиигуменом большого монастыря и получать средства для его строительства и содержания духовных «чад»», рассказала изданию женщина.

Кроме того, она указала на устав церкви, согласно которому клирик за штатом должен быть запрещен в служении, если он в течение трех месяцев не подал прошение о восстановлении, которого со стороны Сергия не поступало.