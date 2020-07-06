На скандального отца Сергия подали заявление в полицию за оскорбление Путина
На лишенного сана отца Сергия было подано заявление в полицию с просьбой привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление президента РФ Владимира Путина, сообщает Ура.ру со ссылкой на заявительницу.
Жительница Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию, чтобы его привлекли к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).
В заявлении указано, что Николай Романов (Сергий) в своих видеообращениях оскорблял президента РФ, а также распространял недостоверную информацию о нем.
Романов обвиняет и оскорбляет Владимира Владимировича Путина. Наш президент все годы своего правления поддерживал РПЦ. И именно эта поддержка дала возможность Романову стать схиигуменом большого монастыря и получать средства для его строительства и содержания духовных «чад»», рассказала изданию женщина.
Кроме того, она указала на устав церкви, согласно которому клирик за штатом должен быть запрещен в служении, если он в течение трех месяцев не подал прошение о восстановлении, которого со стороны Сергия не поступало.
Напомним, отец Сергий прославился своими высказываниями в видео на YouTube, в которых он проклинает сторонников самоизоляции и призывает людей выходить на улицы, а также не верить в существование коронавируса. 3 июля над ним состоялся церковный суд, на котором было принято решение о лишении опального священника сана. Кроме того, 7 июля над ним состоится мирской суд за распространение фейковой информации о коронавирусе.