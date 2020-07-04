Епископ Савва назвал «пустым местом» лишенного сана скандального схиигумена Сергия

В своем посте он написал, что Романов является косноязычным человеком с безумным и пустым набором слов. Он отметил, что кроме недоумения его тексты ничего не вызывают.

Скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщенных несчастных. А более — об их детях. А так-то пустое место на самом деле, написал он.

Конфликт отца Сергия с РПЦ начался из-за того, что в одном из видео на Youtube проклял сторонников самоизоляции, а также призвал людей выходить на улицы и не верить в коронавирус. Вчера, 3 июля, по решению епархиального суда священник был лишен сана. Его сторонники заявили, что не отступятся и не отдадут Среднеуральский женский монастырь. Сам схиигумен заявил, что проповедовать он больше не будет, а станет руководить монастырем.