Епископ Савва назвал «пустым местом» лишенного сана скандального схиигумена Сергия
Сегодня, 13:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Савва (Тутунов) считает, что лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) является «пустым местом» и косноязычным человеком. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В своем посте он написал, что Романов является косноязычным человеком с безумным и пустым набором слов. Он отметил, что кроме недоумения его тексты ничего не вызывают.
Скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщенных несчастных. А более — об их детях. А так-то пустое место на самом деле, написал он.
Конфликт отца Сергия с РПЦ начался из-за того, что в одном из видео на Youtube проклял сторонников самоизоляции, а также призвал людей выходить на улицы и не верить в коронавирус. Вчера, 3 июля, по решению епархиального суда священник был лишен сана. Его сторонники заявили, что не отступятся и не отдадут Среднеуральский женский монастырь. Сам схиигумен заявил, что проповедовать он больше не будет, а станет руководить монастырем.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей