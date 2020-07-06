«Словно модный блогер»: митрополит Кирилл обратился с открытым письмом к отцу Сергию
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с открытым письмом к лишенному сана схиигумену Сергию. Оно размещено на сайте Екатеринбургской епархии.
Он написал, что не высказывался в открытую по поводу его поведения, так как надеялся сохранить его для церкви и саму церковь уберечь от лишнего внимая.
Думал, что разговор с Вами должен вестись внутри Церкви, а не перед лицом всех, кто имеет доступ к сети интернет. Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер, написал владыка.
Митрополит высказался по поводу своего отношения к скандалу вокруг отца Сергия, оценил его деятельность как монаха и публичные выпады.
В заключение он отметил, что разочаровался в схиигумене и избавился от иллюзий, но его «чад» он не осуждает, несмотря на то, что ведут они себя «чрезмерно нервно».
Скандал опального священника в РПЦ начался после его высказываний. Сергий проклял сторонников самоизоляции, а также призвал граждан выходить на улицы и не соблюдать введенные ограничения, заявив, что коронавируса не существует. Над ним состоялся церковный суд 3 июля, в результате которого он был лишен сана. 7 июля ожидается рассмотрение дела в отношении него о распространении фейковой информации о коронавирусе в Верхнепышминском суде. Кроме того, одна из жительниц Екатеринбурга обратилась с заявлением в полицию, так как в одном из своих роликов опальный священник оскорбил президента РФ Владимира Путина.