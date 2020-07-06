В Екатеринбурге поставили на учет семью, в которой отец избил семимесячного сына

В полиции уточнили, что семью поставили на учет. Отец мальчика находится под подпиской о невыезде. После завершения расследования будет рассмотрен вопрос о лишении его родительских прав.

Напомним, что в июне на камеры видеонаблюдения попал момент, когда мужчина ударил ребенка, сидящего в коляске. Очевидцы также рассказали, что он бросил младенца на землю. Мать мальчика находилась неподалеку и была пьяна, как и мужчина. После происшествия СК начал проверку.