В Екатеринбурге поставили на учет семью, в которой отец избил семимесячного сына
Сегодня, 19:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге уголовное дело об избиении семимесячного ребенка вернули из СК в полицию, семью поставили на учет как неблагополучную, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В полиции уточнили, что семью поставили на учет. Отец мальчика находится под подпиской о невыезде. После завершения расследования будет рассмотрен вопрос о лишении его родительских прав.
Напомним, что в июне на камеры видеонаблюдения попал момент, когда мужчина ударил ребенка, сидящего в коляске. Очевидцы также рассказали, что он бросил младенца на землю. Мать мальчика находилась неподалеку и была пьяна, как и мужчина. После происшествия СК начал проверку.
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