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Хирургическое отделение районной больницы Богдановича требует ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хирургическое отделение районной больницы Богдановича требует ремонта

Сегодня, 17:38Общество
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