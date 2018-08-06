Хирургическое отделение районной больницы Богдановича требует ремонта

Житель Богдановича рассказал, об условиях в которых он проходил лечение в хирургическом отделении центральной городской больницы.

В этом году я проходил лечение в хирургическом отделении нашей городской больницы. Лежал я на третьем этаже. Вот что значит государственная больница, весь третий этаж в удовлетворительно-ужасном состоянии. Штукатурка облазит, линолеум старейший, весь в дырах. Рамы деревянные, на окнах даже нет подоконников. Оголенные розетки меня вообще шокировали. Да как так! Ну неужели вообще не соблюдается элементарная техника безопасности, рассказал мужчина, проходивший лечение в хирургическом отделении.

В начале августа 2018 года в сети жители Богдановича разместили пост о состоянии хирургического отделения. С подтверждением своих слов к посту было прикреплено несколько фотографий, на которых отчетливо видно, что в больнице давно не было ремонта.

Лучше эта больница навряд ли станет. Но есть один огромный плюс этих фото, люди, может, начнут лучше заботиться о своём здоровье, чтобы не попасть в неё и не оказаться там, комментируют ситуацию местные жители.

Редакция TagilCity.ru обратилась ГБУЗ СО Богдановичская центральная районная больница. Главный врач Елена Вдовина пояснила, что ремонт третьего этажа хирургического отделения запланирован на 4 квартал 2019 - 1 квартал 2020 года.

В нашем городе хирургический корпус находится в четырехэтажном здании. В настоящее время ремонта требует третий этаж, там и правда состояние оставляет желать лучшего. Ремонт данного корпуса запланирован на 4 квартал 2019 года, либо первый квартал 2020 года, проинформировала главный врач Богдановичской центральной больницы.

В министерстве здравоохранении Свердловской области информацию о необходимости ремонта в хирургическом отделении центральной больницы Богдановича подтвердили.