Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

По словам Булгакова, точные причины озвучит Следственный комитет и прокуратура. В настоящий момент угроза остается, так как на складе находятся пороховые заряды, отметил он.

Напомним, из-за возгорания хранилища пороховых зарядов под Ачинском 5 августа прогремели взрывы. В результате происшествия пострадали 12 человек.