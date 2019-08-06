Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском
Сегодня, 11:52ОбществоФото: группа ВКонтакте «Подслушано в Ачинске»
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Замминистра обороны Дмитрий Булгаков сообщил, что причиной взрыва на военном складе под Ачинском стал человеческий фактор, передаёт РБК.
По словам Булгакова, точные причины озвучит Следственный комитет и прокуратура. В настоящий момент угроза остается, так как на складе находятся пороховые заряды, отметил он.
Напомним, из-за возгорания хранилища пороховых зарядов под Ачинском 5 августа прогремели взрывы. В результате происшествия пострадали 12 человек.
В радиусе 20 км от склада спасатели эвакуировали 16 тысяч жителей. Их разместили в пунктах временного содержания.
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