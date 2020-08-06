Стало известно имя почетного гражданина Нижнего Тагила

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Им стал директор УВЗ Владимир Рощупкин. За его кандидатуру отдали голос 24 человека, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Церемония награждения была проведена на «Демидовской даче». При проведении были соблюдены все меры безопасности в связи с пандемией.
Сейчас большинство мероприятий проходят в онлайн-режиме, но подобные награждения необходимо проводить глядя людям в глаза,отметил глава города Вячеслав Пинаев.
Награжденный выразил благодарность главе города, за то что его так высоко ценят и обещал дальше усердно трудиться на благо нашего родного города.
Звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» уже получили 105 горожан.
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