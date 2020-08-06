Стало известно имя почетного гражданина Нижнего Тагила

Церемония награждения была проведена на «Демидовской даче». При проведении были соблюдены все меры безопасности в связи с пандемией.

Сейчас большинство мероприятий проходят в онлайн-режиме, но подобные награждения необходимо проводить глядя людям в глаза,отметил глава города Вячеслав Пинаев.

Награжденный выразил благодарность главе города, за то что его так высоко ценят и обещал дальше усердно трудиться на благо нашего родного города.