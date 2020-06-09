В Нижнем Тагиле определили двух кандидатов на звание «Почетного гражданина» города

Присвоение почетного звания приурочено к празднованию Дня города 2020 года. В этом году Нижнему Тагилу 298 лет со дня основания. Ранее звание «Почетный гражданин города Нижний Тагил» получили 105 горожан.

Оргкомитету для номинации были представлены выдающиеся тагильчане: врач Александ Арнаутов — работает в Демидовской больнице, Марина Гудина — руководит цирком «Аншлаг», Николай Князев является директором химзавода «Планта», Вилен Мухаркин, участвовавший в Великой Отечественной войне, Владимир Павленко — автор скульптуры у Лисьей горы, Владимир Рощупкин — исполнительный директор одного из градообразующих предприятий — «Уралвагонзавод», а также Алла Пислегина — директор выставочного комплекса «Уралвагонзавод».

Также посмертно своими коллегами был выдвинут главный конструктор ОАО «УКБТМ» — Поткин Владимир Иванович. Он являлся создателем военной машины Т-90, а также принимал участие в улучшении танка Т-72, отмечает пресс-служба администрации города.

Среди всех кандидатов было проведено тайное голосование, по результатам которого оргкомитет выбрал две кандидатуры. Владимир Рощупкин получил 24 голоса «за», а Николай Князев набрал 17 голосов.